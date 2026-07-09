Al revivir como cada año el fastuoso cortejo que se celebró en 1549 para recibir al emperador Carlos V y a su hijo Felipe II en la ciudad, Bruselas (Bélgica) representó de nuevo, con cientos de personas vestidas a la usanza, al Ommegang, procesión y festival que es Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

En el Ommegang de Bruselas, la gente acude para observar cómo se recrea el pasado.

Tras los estandartes de los antiguos reinos y dominios españoles del siglo XVI, apareció un impresionante caballo mecánico con el escudo real que fue el más aplaudido.

Centro de la ciudad

El Ommegang de Bruselas es una procesión histórica y festividad popular anual celebrada a principios de julio en el centro de la ciudad.

Con más de 1400 figurantes, recrea la entrada triunfal de Carlos V y su hijo Felipe II en 1549. El evento, cuyo nombre significa “paseo alrededor”, es Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO.