Golden Tempo se coronó campeón del Derby de Kentucky -la carrera anual de caballos más importante del mundo- y del Belmont Stakes, con remontadas desde el último lugar.

También hace historia porque es la primera vez que un caballo entrenado por una mujer, Cherie DeVaux, gana torneos de la “triple corona” de la hípica estadounidense. Y Golden Tempo lo hizo.

Ella premia los triunfos de Golden Tempo con besos y eso parece gustarle al caballo, porque el purasangre no para de ganar y recibir los besos de la dama.

Gran caballo

Golden Tempo es un potro castaño nacido en 2023, hijo del legendario semental Curlin y la yegua Carrumba. Pertenece a la sociedad de Phipps Stable y St. Elias Stable.

Su especialidad es remontar desde los últimos lugares hasta pelear por el triunfo en los últimos metros, lo que consigue con su experimentado jinete, el puertorriqueño José Ortiz.