Desde que el presidente Martín Vizcarra decretó el Estado de Emergencia como una medida para controlar la propagación del coronavirus en el país, se ha visto a muchas personas ignorando el aislamiento social obligatorio.

El último martes, un grupo de hombres decidió romper la cuarentena y salió a jugar fulbito en el distrito de San Juan de Lurigancho.

Sin embargo, agentes de la Policía Nacional los sorprendieron en pleno juego y detuvieron a algunos.

Todo fue grabado por un vecino, que le gritaba a un policía que deje a uno de los jovencitos detenidos: “Oe, déjalo oe”.

Otro vecino también gritó a los agentes: “Están jugando pelota oe, ya se van. Pero ya déjalo pues, déjalo”.

“Oe, suéltalo oe”, insistió el vecino. Una mujer también salió en defensa de los jovencitos y gritó “abusivo” a uno de los agentes.

En medio de todos los reclamos, una mujer celebró el accionar de la PNP: “¡Bien hecho, me alegro! Me alegro” Qué bueno, pasa c... de verdad me gusta, me gustó. Todos los días debería ser así", dijo.

