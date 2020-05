Un nuevo video se ha viralizado en las redes sociales por la graciosa reacción que ha tenido un perrito al escuchar que se lo comerían en la cuarentena, decretada por la propagación del coronavirus o Covid-19.

El hecho ocurrió en la Ciudad de México y en el video fue compartido en la red social de Tik Tok, donde la dueña del chihuahua empezó a decir la difícil situación que viene viviendo a causa del coronavirus.

La mujer empieza a comentar que está empezando a faltar el dinero para la comida, por lo que hace un importante anuncio; mientras su perrito se encuentra dándole la espalda.

"Yo no sé qué vamos hacer en esta cuarentena, ya no tenemos comida, ya no tenemos dinero. Yo creo que… tenemos que comernos al perro”, se puede escuchar decir a la mujer.

De manera inmediata, el perrito volteó, dando la apariencia de estar asustado, lo que causó la risa de su dueña.

A pesar de ser solo una pequeña broma, la reacción del perrito ha causado gracia en Tik Tok.

VIDEOS RECOMENDADOS

Rebeca Escribens y Alexandra Graña se divierten con karaoke a distancia

Rebeca Escribens y Alexandra Graña se divierten con karaoke a distancia 17/05/2020

TE PUEDE INTERESAR