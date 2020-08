"Cuando yo sea famosa": niña se graba, lo sube a redes y cumple sus sueños

Una niña decidió grabarse en un video, para luego subirlo a las redes y hacerse famosa. Lo que tanto quería realmente sucedió.

La pequeña de nacionalidad colombiana logró su cometido, luego de que en un video asegurar que sería famosa.

En el video se le escucha decir: "Un saludo para todas esas personas que creen que yo no voy a prosperar en el mundo de YouTube. Cuando yo sea famosa, que no me vayan a voltear a mirar, porque vea. Uno ahora que anda arrastrado y sin un peso, ahí sí todo el mundo vos qué vas a progresar”.

"Vean a la liendra. Ese ‘man’ tan feo y progresó, ¡¿ustedes creen que esta hermosura no va a progresar? Cuando yo sea famosa en Youtube no los voy a voltear a mirar”, añade.

Una vez compartido el video en las redes, este ha logrado viralizarse y la niña ahora es reconocida y "famosa".

