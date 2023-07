Pool Mendoza Torres es un reciclador que dormía en los parques de Villa María del Triunfo, sin embargo, en menos de un mes habría logrado obtener más de S/ 250 mil soles, según su cuenta bancaria. No obstante, esta historia no sería del todo real, pues se trataría de una red de estafas que engañan hoy en día a muchísimos ciudadanos.

De acuerdo con el testimonio de Mendoza, él se encontraba trabajando en las calles, cuando de pronto una persona se le acercó y le ofreció S/ 400 soles a cambio de que entregue su DNI para abrir una cuenta en el banco.

“Me han pedido mi DNI. Una vez una persona me dijo: ‘tú no debes tener cuenta, ¿por qué no te bancarizas para que pidas préstamo?’. Me dijo que ponga el número de mi documento en una hoja y me tomó fotos. Si yo le daba todo eso, me daba 400 soles” , dijo el hombre a la Policía.

En ese sentido, gracias a esa cuenta la organización criminal recaudó S/ 250 mil soles solo entre el 1 y el 20 de junio , ofreciendo supuestos trabajos “fáciles” de hacer por celular a personas desempleadas.

“Les ofrecían el 20 % como ganancia, que es lo que enviaban. Una vez que la persona invertía sumas mayores, la red continuaba solicitando el dinero, argumentando que, de no hacerlo, perderán todo y, luego, los bloqueaban”, detalló Manuel Cruz, jefe de estafas de la Dirincri para el dominical “Punto Final”.

Así como se capturó a Pool Mendoza, la División de Estafas de la Dirincri también capturó a Milagros Sandoval Inga, quien figura como otra de las personas cuya cuenta recibía grandes cantidades de dinero.

