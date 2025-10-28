Una imagen de una rara hiena parda de pie, la especie de ese animal más rara del mundo a la que llaman “hiena fantasma” porque pocos la ven, frente a un edificio abandonado en una antigua ciudad minera de diamantes en Namibia, ganó el premio Wildlife Photographer of the Year 2025.

Fotografiada por el sudafricano Wim van den Heever en la ciudad de Kolmanskop, “Ghost Town Visitor” es el resultado de 10 años de trabajo con tecnología de cámaras trampa.

Entre la envolvente niebla que traía el océano Atlántico, Van den Heever ubicó de forma estratégica su cámara automática después de identificar las huellas frescas de una hiena cerca del lugar donde estaba.

“Me tomó diez años finalmente lograr esta imagen de una hiena parda. Es el marco más perfecto que me puedo imaginar”, explicó el fotógrafo.

La más rara de todas las especies de hienas son especialmente nocturnas y tienden a llevar vidas solitarias, pero se sabe que pasan por la localidad de Kolmanskop, cerca de Lüderitz, en el sur de Namibia, cuando van en camino hacia el mar con el fin de cazar focas o buscar carroña en el desierto de Namibia.