Doctora le canta a sus pacientes para animarlos pese a la enfermedad (VIDEO)

Una doctora protagonizó un emotivo momento al cantarle a su pacientes en un hospital de Argentina. Se trata de Patricia Imbroglia y trabaja en el Hospital Penna en Buenos Aires.

Con el fin de animarlos, la doctora visita el cuarto de los pacientes para dedicarles una canción a fin de animarlos y mejorar su estado de ánimo, pese a la enfermedad.

La canción que esta vez interpretó fue “A mí manera”, conmoviendo a quienes ya han visto el video. La doctora no solo demuestra la gran voz que tiene para el canto, sino que hace que ellos también lo entonen.

En declaraciones para la prensa, la doctora contó cómo empezó esta iniciativa. “Me di cuenta que había pacientes que no tenían visitas o que estaban tristes, y ahí se me ocurrió porque a mí siempre me gustó cantar, bueno preguntar cómo que podía hacer y entonces pregunté si querían cantar y no sabía que iban a contestar los pacientes, y desde ahí comenzó”.

El buen accionar de la doctora ha sido aplaudido por los usuarios en Facebook.

