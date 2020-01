El video de un elefante brincando la barda de un hotel se ha viralizado en las redes sociales. Este lo hizo porque quería robar mangos. El hecho ocurrió en Zambia, al oriente de África.

Fue el gerente general del hotel Mfuwe Lodge del Parque Nacional Luangwa del Sur y Andy Hogg, director del Mfuwe Lodge, quienes sorprendieron al elefante intentando hurtar los mangos.

Rápidamente, ambos decidieron registrar este curioso momento en imágenes, por lo que agarraron sus cámaras de celular y luego lo compartieron en las redes sociales como Facebook.

En las imágenes se puede apreciar como el elefante calcula muy bien sus movimiento para brincar la barda y no caer en el intento. Luego va a buscar loa mangos, pero no logra obtenerlos porque no era su temporada. Al darse cuenta que no había mangos, decidió regresar por donde vino.

Según ambos trabajadores del hotel, no es la primera vez en que un elefante hace esto. Una familia de elefantes visita el sitio cada año, entre octubre y diciembre.