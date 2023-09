Los congresistas que viajaron a Rusia para un evento político en la Duma (cámara baja) de ese país, podrían librarse de un proceso de investigación si es que antes renunciaron al bono de la semana de representación que les correspondía y solicitaron licencia para participar de la mencionada actividad en Moscú.

Así lo afirmó el congresista Diego Bazán (Avanza País), presidente de la Comisión de Ética, al señalar que en primer lugar solicitarán información a Oficialía Mayor sobre al caso de los legisladores viajeros para -de acuerdo a ello- tomar una decisión en Ética.

Sobre este tema, el exoficial mayor del Congreso, José Cevasco, explicó que si solo se ha autorizado a un parlamentario -Jaime Quito (no agrupado, ex Perú Libre)- y el resto no solicitó licencia, especialmente durante la semana de representación, están incumpliendo con el Reglamento del Congreso.

Son trece

En la lista de viajeros están Guillermo Bermejo (ex Perú Libre y ahora miembro de Cambio Democrático), Kira Alcarraz (ex Somos Perú y ahora de Podemos Perú) y el cerronista Abel Reyes (Perú Libre). Los otros diez que viajaron son Eduardo Salhuana y Edith Julón, de Alianza Para el Progreso, y las militantes de Acción Popular Karol Paredes y Silvia Monteza.

De la izquierda viajaron Kelly Portalatino y Elizabeth Taipe, de Perú Libre; Segundo Quiroz y Elizabeth Medina, del Bloque Magisterial y los ahora no agrupados Jaime Quito y Silvana Robles.

La Comisión de Ética verá este lunes tres informes contra el presidente del Congreso Alejandro Soto, sobre quien pesan varias acusaciones.