En un acantilado, desde donde se ve la costa de Irlanda del Norte, se encuentra el castillo de Dunskey, Escocia, que se vende por algo menos de 115,000 euros.
Se trata de un castillo de gran valor histórico y que trae, además de una vista impresionante, un ocupante, un fantasma.
Ese ocupante es un fantasma que recorre el lugar entre lamentos, según dicen quienes se han asomado de noche por el castillo. Es barato comprarlo, pero lo que lo encarece es que existe el compromiso de que el comprador lo cuide y mantenga en buen estado, como obra histórica, lo que es costoso.
Monumento
Aunque en ruinas, el castillo de Dunskey es un monumento del siglo XVI, asentado en una parcela de 32,000 metros cuadrados, y una atracción turística. Muchos visitantes llegan a hacer fotos para llevarse un recuerdo del lugar.
Fantasma
Además, señala el diario Mirror, el castillo se vende con un fantasma incluido.
Se trata del fantasma de un juglar -un artista medieval que iba de pueblo en pueblo- que murió de hambre, atrapado en un túnel secreto al fugar de las mazmorras del castillo y perderse hasta llegar a un lugar de donde no pudo salir.
