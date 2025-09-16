Wesley Silva y su mascota Jinseioshi, un caimán que es como su hijo y lleva a todas partes, son materia de polémica, en Estados Unidos.
Eso sucede luego de que en un supermercado Walmart en West Brownsville, en Pensilvania, le prohibió a Wesley Silva acceder a hacer sus compras con el animal.
Antes, Wesley Silva había entrado al mismo local y a restaurantes, sin mayor problema, siempre junto al caimán. Hoy, está triste porque no lo dejaron ingresar a supermercado con su mascota.
Historia
Wesley Silva contó que hace cuatro años un vecino le entregó el reptil porque ya no podía cuidarlo y ambos se han vuelto inseparables. El animal, de 1,5 metros de largo y 14 kilos, sale de casa vestido y es muy sociable y amistoso.
No entrará
La cadena de minoristas recalcó que ni Jinseioshi ni ningún otro caimán serán admitidos en sus tiendas. Wesley Silva, sin embargo, señaló que en los tres años en los que visitó con frecuencia el supermercado nunca tuvo inconvenientes.
La compañía explicó que, si bien suelen permitir el acceso de animales de servicio a sus sucursales, no están dispuestos a poner en riesgo la seguridad de clientes y empleados.
