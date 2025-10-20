El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, publicó un video con inteligencia artificial que lo muestra en un caza de combate luciendo una corona y “bombardeando” barro sobre manifestantes, en respuesta al movimiento “No Kings” (Sin Reyes), organizador de marchas en su contra.

Además, en el caza que pilota el presidente se pueden leer las palabras “King Trump” (Rey Trump).

Imágenes

Las publicaciones, difundidas en su cuenta de Truth Social, llegan justo después de las masivas manifestaciones “No Kings” que reunieron a millones de ciudadanos en todo el país contra lo que consideran su creciente autoritarismo.