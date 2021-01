Un terrible desenlace tuvo una pareja de médicos a causa del coronavirus o Covid-19. Ambos perdieron la batalla contra la enfermedad en Puebla, México.

Antes de la muerte de la doctora, su esposo, el director del Hospital General de Tepeaca, Puebla, había fallecido a causa del virus.

Previo a su deceso, la doctora Janet Ballinas Hernández utilizó su cuenta de Twitter para informar sobre su estado de salud tras contagiarse del virus a inicios del 2021.

“Maldito virus, sal de este cuerpo decadente”, escribió la doctora que se hacía llamar ‘Dra. Fresis’ en la red social.

Maldito virus, sal de este cuerpo decadente. — Dra. Fresis (@plaquetagen) January 3, 2021

Durante sus días de lucha contra el coronavirus (Covid-19), Ballinas Hernández agradeció a su familia y sus amigos los mensajes de aliento tras confirmar que estaba contagiada. Sin embargo su situación empezó a empeorar con los días.

“Este es el fin, me voy a hospitalizar, no sé si salgamos de esta. Me preocupan mis papás también”, fue su último mensaje.

Este es el fin, me voy a hospitalizar, no sé si salgamos de esta. 😢😞 Me preocupan mis papás también — Dra. Fresis (@plaquetagen) January 9, 2021

Según medios mexicanos, antes de que se anunciara la muerte de la profesional de la salud, su pareja, el médico Joaquín Alejandro González Arroyo y director del Hospital General de Tepeaca, Puebla, había fallecido por complicaciones derivadas del coronavirus.

VIDEOS RECOMENDADOS

Andrea San Martín: Encuentran “pequeño” detalle en cuarto de Sebastián Lizarzaburu tras vacaciones juntos

Andrea San Martín: Encuentran “pequeño” detalle en cuarto de Sebastián Lizarzaburu tras vacaciones juntos

TE PUEDE INTERESAR