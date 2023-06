Una nueva historia ha acaparado la mirada de millones de internautas en TikTok y otras redes sociales. Resulta que un estudiante sorprendió a sus compañeros y maestros al asistir a la universidad en un helicóptero y encima tener un mayordomo.

Tal como se puede apreciar en el clip compartido por el usuario @jdcal12, uno de los alumnos que creía que tenía el mejor carro de su casa de estudios se dio cuenta que uno de sus compañeros llegaba a la universidad en su helicóptero. Incluso, registró el momento en que su mayordomo le trajo el desayuno hasta su salón.

Como era de esperarse, los cibernautas quedaron impresionados con los lujos del estudiante. Muchos lo compararon con el personaje Ricky Ricón. Otros opinaron que el joven no debe descuidar sus estudios pese a tener este tipo de cosas, pues consideran que muchos se relajan por tenerlo todo y malgastan el dinero de sus padres.

Estos fueron algunos mensajes que dejaron los usuarios en TikTok: “A mí me toca tomar dos buses para ir a estudiar”, “La realidad supera la ficción”, “En la mía no había ni papel”, “Así hasta yo estudiaría”, “Yo se lo presté”, “Dime que eres de México sin decirme que eres de México”, “No me gusta esa universidad porque no puedo llevar mi yate”, “Al estilo de Ricky Ricón”.