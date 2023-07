En TikTok y otras redes sociales hemos podido ver todo tipo de videos. Algunos pueden llegar a ser extremadamente inusuales y otros no tanto. En esta ocasión, algo extraño le ocurrió a un joven, quien usó una bolsa de supermercado para pintarse el cabello, pero terminó con las letras grabadas en su cabeza.

Tal como se puede apreciar en el clip compartido por la usuaria @yonalitz3, el padre del muchacho se dio cuenta de que su hijo se había pintado el cabello con una bolsa del supermercado Home Depot sin imaginar que las letras que venían en el objeto se quedarían grabadas en su cabeza.

El señor no pudo evitar la risa y encima se puso a grabar el divertido momento. Mientras tanto, el muchacho también soltó algunas carcajadas mostrándose incrédulo por lo que había pasado.

A los pocos segundos, el hombre grabó la bolsa que había usado, la cual se encontraba en el lavadero. Finalmente, el chico se acercó para que le hicieran unas tomas más cercanas.

“Contagian su risa”, “Qué bien le quedó. Buena idea, voy a hacerlo con la bolsa de Walmart”, “Yo uso la de Dollar Tree, pero me la pongo al revés porque ya me ha pasado lo mismo”, “Si llega a ser del mercadona no se reiría tanto”, “Le va a hacer promoción gratis”, “No aguanté la risa”, “Hasta con su pelo hace propaganda”, fueron algunos comentarios que dejaron los usuarios en TikTok.