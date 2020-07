Un joven que no usaba mascarilla fue interrogado por una reportera y su respuesta se ha viralizado en las redes sociales. El hecho ocurrió en Colombia, donde la pandemia por el coronavirus o Covid-19 también golpea.

La respuesta del muchacho ha causado revuelo, pues asegura que el Coronavirus no existe y tampoco le tiene miedo.

¿El tema del covid no le da un poquito de miedo?, pregunta la reportera al joven, a lo que él responde lo siguiente:

“La verdad en el covid no creo, nada de esto es real, nosotros no existimos todo es un pasatiempo, responde el joven no identificado”, sorprendiendo a la propia reportera.

El momento quedó grabado y circula en redes sociales y al terminar el video el hombre comenta que no apoya “el movimiento illuminati”.

Como este muchacho, existen cientos de personas que no creen en la pandemia del nuevo coronavirus hasta que viven un caso cercano.

