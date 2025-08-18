¡Sobrino! Ayer celebramos el Día del Niño y, después de la celebración, hoy toca ponernos serios para hablar de la inversión más rentable que podrías hacer por los pequeños de la casa: la lectura.

Leerle a tu hijo le da vitaminas al cerebro. Cada historia le aporta más palabras, más ideas, lo vuelve más mosca y creativo. En cambio, el celular o la tablet son como una niñera fácil: lo entretienen, pero no lo alimentan. Y la cosa es seria. ¿Sabías que en el Perú solo a uno de cada diez chibolos menores de cinco años les leen cuentos seguido? ¡A la mayoría los estamos dejando sin esas vitaminas! Eso se paga mañana en notas, empleo y productividad.

La chamba es fácil y no cuesta ni un sol. Solo agarra un libro y regálale quince minutos de tu tiempo antes de dormir. Ese ratito valdrá más a futuro que cualquier juguete caro que le puedas comprar. Con un cuento le estás construyendo un futuro con más oportunidades. Así se escribe el futuro.

