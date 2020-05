Rubí Guerra saltó a la fama gracias al encanto que tuvo al darle vida a un muñeco vestido de palta. Desde ahí ahora la llaman “La Palta emocionada” convirtiéndose en viral, lo que le valió numerosos seguidores que la adoran.

Sin embargo, no todo ha sido color de rosa para la persona que da vida a este personaje, pues hace poco sufrió el robo de su celular y las ventas de palta no han sido tan buenas, además de otros inconvenientes que ha tenido que sopesar.

¿Cómo estás sobrellevando la fama que has adquirido?

Normal, osea a veces es un poco estresante. Pero para serte honesta es incómodo estar en el traje sobre todo cuando hace sol. Pero ayer me hicieron una nota y hacía frío y me sentía feliz dentro del traje porque estaba abrigadita. Por otro lado, me llegan muchos mensaje de la gente que me agradece por hacerle reír y otros me dan risa a mi. Gracias a Dios me gané dos becas más a las anteriores que ya tengo de teatro, esta vez son para animación digital y eso me gusta.

Tienes becas para estudiar teatro y ahora animación digital y todo gracias a que fuiste muy graciosa con tu slogan de la palta...

He aceptado hacer ambas cosas porque me gusta. Esto no lo hubiera logrado gracias a las personas que les hice reír. Gracias a ellos porque tengo la oportunidad de estudiar y ser un gato menos en la familia. Acá vivimos 4 personas más y están estudiando. La mayor es Gisela, se fue a vivir con su pareja, luego le sigue mi hermano Daniel (25), Christian (23), luego sigo yo (17), mi hermana Lady (14) y Mía de un año y medio.

¿Tu acabaste el colegio el año pasado y que piensas estudiar?

Tengo 17 años aunque muchos crean que mi edad es de 18, pero recién los cumpliré en diciembre. Este año quería estudiar pero no alcanzó la plata y pasó lo de la cuarentena. Mi papá vendía en el colegio velas y globos...

Tu familia es full recurso...

Si, somos full chamba. Mi hermana trabaja en la empresa Ask Market de su pareja, dueños de la palta y yo la apoyé ese día de la promoción. Me dijo qué decir pero era muy aburrido así que le impuse otras palabras y eso le gustó a la gente. No solo venden paltas, sino mangos, mandarinas, plátanos varias cosas y despachos envíos vía delivery, espero que eso mejore porque aún andamos bajos.

Sabías que le ha salido la competencia a la palta y ha salido la fresa emocionada...

Si me dio risa. En las redes me han dicho que la paltita le de un poco de emoción a esa fresa (risas). Me han dicho que le de clases de frutas y enseñé a más muñecos y animarlos para que la gente se vacile y compre los productos también.

Aprovechando tu fama podrías dar show infantiles, previo costo y ahora de manera virtual...

Me llama más la atención estar dentro del muñeco. No ser parte de las bailarinas me da pánico escénico. Prefiero guardar la identidad, qué roche así me veo con más confianza.

La fresa se quiere tumbar a la palta emocionada...

La primera vez yo no tuve emoción igual que le pasa a la fresa. Fue en la segunda ocasión que me salió mejor pero con mis propias palabras.

¿Que pasa si te llama alguna empresa o marca para hacer un comercial? ¿Ya tienes manager?

Hay un problema yo no puedo usar el traje, los dueños son Ask Market. Ellos me tienen prohibido promocionar otro producto que no sea la palta. Pero puedo usar otro traje y darle vida, actitud y sobre personalidad al producto. Yo gustosa también de darle clases a las frutas o verduras y hacerlos reír en esta cuarentena.

Ricardo Bonilla volverá a darle vida a Timoteo y que mejor tener de compañera a la palta emocionada...

Yo encantada, pero prefiero que sea con el personaje de la palta y no otro. Claro esta con el permiso de la empresa. Ellos se beneficiarían y yo también. Nadie tiene mi voz y mi personalidad. Yo de pequeña veía a María Pía y Timoteo en mi infancia...

¿Te gustaría trabajar con alguna animadora infantil?

Cualquier cosa todo lo ve mi papá, me gustaría muchas cosas. Pero sobre todo lo que es animación digital, pero también me gustaría estudiar artes escénicas. Me gusta la animación digital y me encantaría llegar a ser una productora como de Carton Network.

¿Y la palta emocionada tiene pareja?

No, pero tengo mis hermanos

¿Rubí tiene pareja?

Esas cosas no puedo responder, lo dejo ahí.

