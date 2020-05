Una pesadilla es lo que está viviendo Selena Ali, una joven belga que este año adoptó un gatito en el Cusco (Perú), sin imaginar que le harían la vida imposible cuando llegara a su país natal.

Todo comenzó a fines marzo de este año, cuando la turista recibió el animal completamente desparasitado y con la vacuna antirrábica, según confirma a diario OJO, Patricia Moreno, vocera de Catfetin Cat Café de Cusco, que apoya rescates felinos y los da en adopción.

Ella comenta que, debido a la declaratoria de Emergencia Nacional en Perú por la pandemia del COVID-19, la joven tuvo que regresar a Bélgica en un vuelo humanitario, llevándose al animalito con ella.

“Lee salió de Perú a Bélgica desparasitado, con la vacuna triple felina, con la vacuna contra la rabia y con microchip”, comenta.

“Con el COVID19 ella no pudo quedarse en Perú hasta junio como lo planeado y pudo conseguir irse a su país junto a Lee en 4 de abril en un vuelo humanitario, por esta misma razón su embajada la deja salir del país sin el periodo de cuarentena".

CARTILLA DE VACUNACIÓN DE LEE

Su alegría, al poco tiempo se vio nublada pues la Agencia Federal para la Seguridad de la Cadena Alimentaria (FASFC) de Bélgica decidió que Lee debe recibir eutanasia.

“La agencia decreta que el 11 de mayo el gatito debe ser entregado cadáver por venir de Perú, un país con alto riesgo de rabia. El gatito tuvo un prueba serológica el 29 de abril y mostró anticuerpos, pero aún así deciden seguir con su medida”; comentaron desde el Catfetin Cat Café de Cusco.

Por su parte, Selena Ali pide apoyo en las redes sociales: "Muchas gracias por todo el apoyo! No puedo enfatizar lo suficiente lo agradecidos que estamos con todos ustedes. ¡Vamos juntos por 1 propósito! Deja que Lee viva !!

Allanan su casa por el gato

El 12 de mayo las autoridades deciden allanar su casa para buscar al gatito y sin poder encontrarlo. Finalmente, la llevan a juicio el 15 de mayo exigiéndole que entregue al gatito y con penalidades de €5000 por hora que pase sin hacerlo y €1000 cada vez que hable del tema en la prensa. Ese mismo día la jueza decide dar 2 semanas más a ambas partes y sin correr estas penalidades.

Desde Catfetin Cat Café de Cusco, indicaron que tienen todo el historial médico del gato: “Sabemos que nació en casa. El gatito no fue de calle, no tiene un pasado incierto, ni nada de eso”.

En tanto, la dueña del gato, Selena ha indicado a través de una petición lo siguiente:

“Mi abogado Anthony Godfroid cuestionó la decisión de la eutanasia ante mí ante el Consejo de Estado. La región de Cuzco donde estaba, ha estado ‘libre de rabia’ durante diez años. El Catcafé donde cuidaron a mi gatito Lee nunca ha tenido rabia. Desafortunadamente, estos jueces solo miran el procedimiento y están de acuerdo con el FASFC. La embajada que inicialmente me dio permiso para llevar a Lee en el avión también se dio la vuelta".

El juicio de Lee es el 29 de mayo donde se decidirá su destino.

Petición en redes

La dueña del gatito, Selena, lanzó una petición a favor de la vida de Lee donde explica todo:

"De acuerdo con las reglas del FASFC, un gato solo puede importarse a Bélgica después de tres meses de aislamiento. Eso fue imposible debido al coronavirus. Ese vuelo de repatriación fue la última oportunidad para llegar a casa. Selena Ali obtuvo permiso de la embajada para llevar a su gatito Lee en el avión. Aliviada de haber llegado a casa a salvo en Stabroek, Selena habló sobre su gatito Lee en los medios. Esto llamó la atención de los inspectores de la Agencia Federal para la Seguridad Alimentaria (FASFC).

La portavoz Hélène Bonte (FASFC): ‘Ya habíamos informado a Selena antes de su partida en Perú que el gatito Lee no tenía permitido venir. La historia de Lee es poco clara para asegurarse de que el animal esté completamente libre de rabia. Perú es un país de alto riesgo para la rabia. Es una enfermedad mortal que pasa de animal a humano. Bélgica ha estado libre de rabia desde 2001, pero el gobierno sigue vigilante y ha designado al FASFC para controlar las importaciones de animales. Utilizamos una directiva europea para esto’.

A fines de abril, una carta del FASFC llegó a Selena. Las palabras iniciales (en negrita) son las siguientes: ‘Decisión de sacrificar a un gato que fue traído a Bélgica de manera no conforme’. “Debido a la crisis del coronavirus, el gato ya no puede ser devuelto a Perú. La eutanasia es la única solución para controlar el riesgo sanitario que significa su animal”, dice FASFC.

Selena tiene que llevar a su gatito Lee a un veterinario a más tardar el lunes 11 de mayo. El veterinario debe enviar el cadáver al instituto Sciensano, donde un examen del cerebro debe proporcionar una respuesta definitiva sobre si el gatito Lee estaba infectado o no con rabia. Selena Ali tuvo análisis de sangre adicionales, vacunas adicionales y Lee estuvo en cuarentena durante semanas en un departamento donde vive sola. Según los veterinarios consultados, Lee está completamente saludable y no hay signos de rabia.

A través de las redes sociales, Selena entró en contacto con el alcalde del distrito y de Bienestar Animal de la ciudad de Amberes, Luc Bungeneers van Merksem. No está satisfecho con la persistencia de los inspectores de FASFC. Luc Bungeneers: “Los criadores con vínculos con Europa del Este no se afectan con FASFC, pero el pobre y lamentable gato de Perú sí, la inspección continúa después de eso. Eso va demasiado lejos para mí. Selena ha sido víctima de la crisis del coronavirus que la obligó a regresar de Perú antes de lo esperado. Su gatito favorito, Lee, amenaza con pagarlo con la muerte. Traje a MP Frieda Gijbels (N-VA) para pedirle una explicación al FASFC. Un poco de humanidad no es mucho pedir en estos tiempos difíciles."

SI QUIERES APOYAR, FIRMA AQUÍ: LINK