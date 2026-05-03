La ballena jorobada que quedó varada a principios de marzo en la costa alemana del mar Báltico, ha sido liberada este sábado en el mar del Norte tras ser transportada durante varios días por una barcaza hacia esas aguas profundas.

Según ha informado la televisión alemana NTV, el cetáceo, al que se ha apodado “Timmy” y “Hope”, fue liberado a unos 70 kilómetros al norte de Skagen (Dinamarca).

Los remolcadores “Robin Hood” y “Fortuna B” iniciaron el camino hacia el mar del Norte a través de Dinamarca el pasado martes, después de que los rescatistas lograran llevar a la ballena de 12 toneladas con un tipo de arnés consistente en mangueras de bomberos hacia una jaula frente a la isla de Poel, donde estaba varado “Timmy”.

Dos veterinarias dieron su bueno al transporte del animal, al considerar que su condición de salud lo permitía.

La operación de salvamento ha sido posible gracias al financiamiento de los empresarios Walter Gunz, cofundador de la cadena de distribución de electrónica de consumo MediaMarkt, y Karin Walter-Mommert, conocida en el sector de los deportes ecuestres. Según ha informado a BILD Walter-Mommert, el rescate de la ballena ha costado más de 1,5 millones de euros.

Sin embargo, la ballena no puede considerarse salvada todavía, porque debe poder nadar por sí misma en la dirección adecuada y poder alimentarse. Se podrá hablar de rescate cuando la ballena regrese al Atlántico Norte, sobreviva a largo plazo, su piel se recupere, vuelva a buscar alimento por sí sola, gane peso y retome su comportamiento natural, destaca NTV.