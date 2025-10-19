Todos los lunes, un grupo de mamachas, con sus mejores y vistosas polleras, llegan a las espectaculares canchas del exclusivo La Paz Golf Club, en la referida ciudad boliviana, para practicar ese deporte.

Las mamachas son mujeres que trabajan en el mantenimiento del campo y conocen todos los hoyos y palos, por lo que los lunes las dejan usar las instalaciones.

Y lo hacen en sus tradicionales atuendos. Juegan tan bien, que han llegado a participar en tordneos con los socios.

Legado

Por ejemplo, Martha Mamani y Nelicia Alejo continúan practicando este deporte a pesar de que el número de cholitas golfistas no es muy grande.

Lo hacen en uno de los campos más altos del mundo con la intención de que el legado perdure.

