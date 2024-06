Tras reconocer que anteriores esfuerzos fracasaron en la captura de Vladimir Cerrón porque quizá la estrategia era equivocada, el titular del Interior, Juan Santiváñez, advirtió ayer que en las últimas horas recibió información sobre el prófugo y que la Policía continuará con su esfuerzo para atraparlo y que cumpla la condena que le impuso el Poder Judicial.

Vladimir Cerrón se burla de las autoridades del país desde la clandestinidad, al tuitear a cada rato sin ser hallado.

Además, hasta congresistas lo apoyan y tienen a Vladimir Cerrón como si fuera un perseguido político.





Violación y robo agravado

Durante el desarrollo del operativo Amanecer Seguro en el distrito Los Olivos, en que se intervino a 104 personas y se capturó a 17 requisitoriados por violación y robo agravado, el ministro advirtió que los policías seguirán trabajando con ahínco para dar con Vladimir Cerrón.





Acepta error

Refirió que se comenzó a conformar grupos especiales para la búsqueda de prófugos como Vladimir Cerrón y deslizó la razón por la que no se da con el líder de Perú Libre, prófugo desde hace más de 250 días.

“Probablemente, no se ha dado esta búsqueda (con éxito) porque quizás la estrategia no haya sido la adecuada”, apuntó el ministro del Interior.





Está informado

Santiváñez destacó que “permanentemente” recibe información, como “hace unas horas”, sobre el presunto paradero del líder de Perú Libre. “He tenido información del señor Cerrón, he tenido información del sujeto que agredió a la menor en el Caso Mila, he tenido información también sobre quienes faltan en la captura de esta banda criminal que secuestró a la empresaria, por obvias razones no puedo revelar la información que he recibido”, enfatizó.

Además, aseguró que Ejecutivo ni Congreso entorpecen las labores de la Fiscalía y descartó el retiro del comandante general de la Policía, Víctor Zanabria.





