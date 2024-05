Durante alrededor de tres horas, la presidenta Dina Boluarte estuvo ayer en la sede del Ministerio Público, donde respondió alrededor de medio centenar de preguntas del fiscal de la Nación, Juan Villena, en el marco de la investigación que se le sigue por la presunta comisión de los delitos de encubrimiento personal y abuso de autoridad en agravio del Estado.

MÁS INFORMACIÓN : Abogado de Dina Boluarte sobre desactivación de grupo policial del Eficcop: Presidenta no ordena situaciones irregulares

Respecto al caso de la desactivación del equipo especial de la Policía que prestaba apoyo al Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder (Eficcop), que la investiga, la mandataria “no fue evasiva” y “respondió absolutamente a todo”, según Juan Portugal, abogado de Boluarte.

MÁS INFORMACIÓN : PJ podrá retener el 30% del retiro de la AFP de padres con deuda alimentaria

Al salir de Palacio de Gobierno, el letrado indicó que “fueron 50 preguntas, incluyendo la única pregunta de la Procuraduría”, las que contentó “absolutamente”.





¿Preguntas prohibidas?

El abogado recalcó que Boluarte respondió “aún cuando en muchas ocasiones yo objeté porque eran altamente sugestivas y el Ministerio Público también retrocedió porque (...) consideró que las preguntas eran en ese sentido prohibidas”.

“Pese a eso, (Boluarte) contestó. No solamente fue un fiscal, fueron cuatro fiscales que estuvieron ahí, considero que esto es inusual”, aseveró.





¿Ante la prensa?

Portugal anunció que la presidenta brindará, en su momento, declaraciones a la prensa.

“Sobre la presidenta, ella declarará en cualquier momento, no hay silencio que dure 100 años o presidencia que lo resista”, enfatizó.

“Respondió absolutamente a todo, no fue evasiva, no se le exhortó en ningún momento a hacerlo, pese a que insisto muchas de las preguntas del Ministerio Público eran altamente capciosas y sugestivas”, agregó el abogado.





¿Investigar y no perseguir?

“La investigación es fundamentalmente importante si estas son o tienen como principal propósito investigar y no perseguir, mientras advirtamos eso por supuesto que declararemos (...) No hay que maleducar a la gente creyendo que guardar silencio es sinónimo de ‘es mitómana, miente’, haciendo uso de la falacia de la falsa de equivalencia de cómo no voy a declarar, por tanto es responsable, tiene algo que decir. Sin embargo, ella ha ido (a la Fiscalía) pudiendo guardar silencio”, manifestó.





TE PUEDE INTERESAR