Una joven madre decidió ponerle como nombre Lucifer a su hijo, hecho que ha causado controversia en redes sociales y la mujer ha recibido miles de críticas en su contra.

Josie Barns, de 27 años, a través de TikTok se volvió viral después de que compartiera que su hijo se llama Lucifer, nombre que según la tradición cristiana así se llamaba el ángel más hermoso que se rebeló contra Dios y fue expulsado del Cielo y condenado a vagar en la Tierra para después convertirse en un ser del mal al que muchos conocen como Satanás.

Debido a la historia que tiene este nombre, muchas personas han criticado a Josie y no han dudado en dejarle malos comentarios en sus redes sociales.

Hasta recibe amenazas de muerte

Ante esto, Josie ofreció una entrevista al programa Jeremy Kyle Show para hablar sobre la polémica. “Todas estas amenazas de muerte son horribles y me aterrorizan. Cuando escogí su nombre, sabía que a la gente no le gustaría, pero no imaginaba hasta dónde podía llegar el odio”.

La joven explicó que para ella el nombre de su hijo tiene un significado diabólico y que lo escogió porque considera un milagro el nacimiento de Lucifer tras varios abortos relacionados con Hemiplegia, una condición física que padece.

“Nunca pensé que podría tener otro hijo, y cuando llegó Lucifer, supe que sería el último bebé que tendría”, añade.

(Fuente: Milenio.com)