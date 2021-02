¡Creció aterrada! María vivió en un “estado de terror” durante las casi dos décadas que sufrió los abusos de su tío, que acaba de ser condenado a 15 años de cárcel.

A la edad en la que muchas niñas juegan con muñecas, su tío le mostró material pornográfico a ella y a su melliza en la casa de un amigo de este en Palma de Mallorca en España.

“Nos enseñaba revistas porno y nos hizo entrar a una habitación pequeña donde jugamos a las enfermeras, nos obligó a tocarle, una primero y otra después”, contó para el diario “El País”.

“A la edad de 11 años, me violó por primera vez y a partir de ahí las violaciones se convirtieron en algo rutinario. A mi hermana ya no le hacía nada y eso me tranquilizaba. Ella se había negado y la echó a un lado, empezó a ignorarla. Yo estaba como paralizada”, agregó.

Desde ese nefasto día en que consumó su crimen, no paró de violarla en incontables ocasiones. Tanto así, que no hay un número.

“Las violaciones de mi tío se convirtieron en algo rutinario”, asegura en su descargo.

María que ahora tiene 40 años, prefiere no dar su apellido denunció a su tío durante una reunión familiar, quedando todo al descubierto, incluida, la amenaza constante, si revelaba los abusos.

“Me amenazaba con que iría a un internado si lo contaba, me decía que no me iba a creer nadie, que me echarían de la familia”.

El sujeto, que ahora tiene 79 años, identificado como Eduardo de la Cruz, fue procesado y encontrado culpable de agresión sexual con intimidación y acceso carnal.

