Denise Bacon, una paciente de 65 años con Parkinson, tocó el clarinete, su instrumento musical favorito, mientras era intervenida quirúrgicamente del cerebro, en Reino Unido.

Ocurrió en el King’s College Hospital en Londres.

Ello facilitó a los médicos ajustar la estimulación eléctrica y comprobar avances inmediatos en sus movimientos afectados por la enfermedad.

Despierta cuatro horas

La operación, llamada estimulación cerebral profunda, fue con la paciente completamente despierta durante cuatro horas.

Denise Bacon, residente de Crowborough (East Sussex), recibió el diagnóstico de Parkinson en 2014. Desde entonces, la progresión de la enfermedad limitó su capacidad para caminar, nadar, bailar y, especialmente, tocar el clarinete, una de sus grandes pasiones.

Rigidez

Durante los últimos cinco años, la rigidez muscular y la bradicinesia la obligaron a abandonar la banda de conciertos de East Grinstead, donde participaba como clarinetista aficionada, de acuerdo a la información compartida por el King’s College Hospital. FotoMujer toca el clarinete mientras la operan del cerebro