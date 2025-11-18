Tras revelarse que por Navidad el Congreso entregará beneficios económicos que suman 46,900 soles a cada legislador y trabajador, incluida la entrega de tarjetas electrónicas valorizadas en 1900 soles, varios congresistas defendieron y hasta justificaron esta decisión.

El legislador de Fuerza Popular, Ernesto Bustamante, sostuvo que son disposiciones habituales que se tienen previstas en esta fecha. “No hay nada extraordinario, simplemente es lo de siempre”, señaló.

En esa línea, su colega de Perú Libre, Víctor Cutipa, dijo que se trata de una “cifra real” y defendió que reciban este beneficio argumentando que la gratificación es un “derecho laboral establecido por ley”.

Aunque aseguró que “él tiene la vida resuelta y no necesita enriquecerse con su actual cargo”, el parlamentario Flavio Cruz, también de Perú Libre, mencionó que destina estos ingresos a actividades sociales, lo que es una forma de “devolver” estos recursos.

CUESTIONAN. Por su parte, el congresista de Renovación Popular, José Cueto, consideró como algo negativo la entrega de estos montos, pero opinó que el origen del problema es la “estructura salarial mal articulada” de todo el Estado.

En tanto, la legisladora Margot Palacios, de Perú Libre, expresó su rechazo a estos beneficios económicos, a los que consideró desproporcional y adelantó que renunciará a ellos.

OJO AL DATO. En el monto que recibirá cada congresista está la tarjeta navideña, el sueldo mensual, la gratificación y otros conceptos.