Un travieso perro lobo burló las medidas de seguridad y llegó a la pista donde se disputaba ayer la prueba femenina de esprint por equipos de esquí de fondo en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina.

Nazgul, como se llama el can de la ex esquiadora de fondo local Alice Verasco, se unió a la carrera y cruzó la meta detrás de la griega Konstantina Charalampidou y la croata Tena Hadzic.

Incluso, al final, olfateó a algunas competidoras en señal de saludo, siempre amistoso el canino.

Espectáculo

Nazgul, el perro lobo checoslovaco de dos años, se volvió viral al irrumpir en la recta final de la prueba de sprint de esquí de fondo femenino en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina 2026. El animal escapó de una vivienda en Lago di Tesero, Italia, cruzó la meta con las atletas y fue devuelto seguro a su dueño tras el inusual incidente.

No hubo heridos ni se alteraron los resultados oficiales, siendo el episodio calificado como una anécdota destacada de la jornada.