Las polémicas declaraciones de una peruana residente en Estados Unidos se han viralizado provocando una ola de críticas. Se trata de un video titulado “Latinos por Trump en Florida”, publicado el pasado 2 de noviembre, donde una mujer se mostró en contra que otros hispanos lleguen al país norteamericano.

Ella se identificó como ciudadana peruana y sugirió que muchos inmigrantes no pagan impuestos y “viven del gobierno”.

“Trump lo que ha dicho es verdad. Yo no quiero que vengan otros hispanos de cualquier país, así sea de mi país, Perú, y no pague taxes (impuestos) porque no es fair (justo). Si otro hispano viene, no paga taxes, roba y vive del gobierno, ahí yo también soy racista. Ahí también yo digo: ¡Fuera!”, declaró la mujer a la cadena internacional Deutsche Welle.

Este clip fue difundido en Florida en la víspera de las elecciones, lugar donde Donald Trump ha logrado una de las victorias más simbólicas de la jornada electoral.

