Lina, una escultural joven de Barranquilla, es feliz al igual que sus siete maridos jubilados, que la llenan de regalos y dinero, y a quienes conquistó en la cola para cobrar sus pensiones.

Carlos, Simón, Jesús, Pablo, Manuel y dos más cuyos nombres no se revelaron se conocen entre sí y aceptan compartir su amor con la mujer.

Este caso de poliamor es producto de un acuerdo mutuo y encima los hombres la ayudan en las tareas del hogar.





Orgullosa de todo

La mujer relató que solía asistir a los lugares donde los adultos mayores cobraban sus pensiones. Allí, vestida de manera llamativa y con vestidos cortos que resaltaban su figura, se acercaba a los hombres mayores que parecían buscar atención, amor y cariño. Repitió este método hasta tener a sus siete esposos actuales.

Por ejemplo, iba a la cola de bancos donde los jubilados cobran sus pensiones.

De acuerdo con la joven, sus están completamente de acuerdo en mantenerla y consentirla.





Su pasado

Relató que vive mejor que antes, cuando sus novios jóvenes nunca le proporcionaron la estabilidad económica que buscaba.

Los jóvenes no le daban dinero y los regalos que los jubilados sí le entregan con cariño que ella corresponde también con amor.

“Cuando les pedía dinero (a los jóvenes), se me perdían y me puse a pensar: el viejito de mi vecino me coqueteaba, a los viejitos no hay que pedirles nada, ellos te dan porque jamás van a conseguir a alguien como yo y van a querer mantenerme feliz todo el tiempo,” mencionó la muchacha.





