Maryam Moshiri, una presentadora de noticias de la radiodifusora británica BBC, se vio envuelta en la controversia después de que accidentalmente mostrara la “Britney-señal” al comienzo de una transmisión en vivo.

El incidente tuvo lugar durante el noticiero de BBC News al mediodía del miércoles (6 de diciembre), cuando la conductora fue captada levantando el dedo medio y las cejas al final de la cuenta regresiva del programa.

La presentadora rápidamente bajó la mano y adoptó una expresión seria para comenzar a leer los titulares sobre la aparición del exprimer ministro Boris Johnson en la investigación del Covid-19.

Todo fue una broma

Moshiri emitió disculpas este jueves siguiente, explicando que se trataba de una “broma tonta” destinada al equipo y no para la audiencia en vivo.

“Cuando llegamos a 1, giré mi dedo como una broma y no me di cuenta de que esto sería captado por la cámara”, declaró Moshiri en sus disculpas. Afirmó que la acción fue parte de una broma privada con el equipo y lamentó que se transmitiera. Aseguró que no era su intención ofender a nadie y agregó un emoji de “palmface” para expresar su pesar.

Aunque algunas personas expresaron su descontento y cuestionaron la profesionalidad de la presentadora, muchos también encontraron humor en el momento. Moshiri recibió apoyo de aquellos que consideraron la situación como un incidente menor y destacaron la humanidad de los profesionales de la televisión.