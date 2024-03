“Eliminaremos el financiamiento público de los partidos políticos. Cada partido tendrá que financiarse con aportes voluntarios, de donantes a ciudadanos propios”, dijo el presidente argentino Javier Milei ante la Asamblea Legislativa la noche del viernes.

El gobernante liberal realizó una convocatoria “tanto a gobernadores como a expresidentes y líderes de los principales partidos políticos” a deponer sus intereses personales para reunirse “el próximo 25 de mayo en la provincia de Córdoba para la firma de un nuevo contrato social llamado Pacto de Mayo, un contrato social que establezca los 10 principios del nuevo orden económico argentino”.

Expresa dudas

“La confrontación no es el camino que queremos ni el que elegimos. Hay otro camino posible, un camino distinto. Un camino de paz y no de confrontación. Un camino de acuerdo y no de conflicto. Acuerdo sí, no de consenso contra el cambio. Debo ser honesto en decirles que no tengo demasiadas esperanzas de que tomen este camino. Creo que la corrupción, la mezquindad y el egoísmo están demasiado extendidos. Pero si bien no tengo demasiadas esperanzas, tampoco las he perdido”, dijo Milei.

Los 10 principios del nuevo orden económico que propone Milei:

1) La inviolabilidad de la propiedad privada.

2) El equilibrio fiscal innegociable.

3) La reducción del gasto público a niveles históricos en torno al 25% al PIB.

4) Una reforma tributaria que reduzca la presión impositiva, simplifique la vida de los argentinos y promueva el comercio.

5) Rediscutir la coparticipación federal de impuestos y terminar para siempre con el modelo extorsivo actual.

6) Un compromiso de la provincia de avanzar en la explotación de los recursos naturales del país.

7) Una reforma laboral moderna que promueva el trabajo formal.

8) Una reforma previsional que dé sustentabilidad al sistema, respete a quienes aportaron y permita a quienes prefieran suscribirse a un sistema privado de jubilación.

9) Una reforma política estructural que modifique el sistema actual y vuelva a alinear los intereses de los representantes y los representados.

10) La apertura del comercio internacional de manera que la Argentina vuelva a ser un protagonista del mercado global.