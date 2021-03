Una profesora de educación inicial se hizo viral en TikTok al rechazar el pedido que hizo la actriz Mayra Couto al Ministerio de Educación (Minedu) de que incluya el enfoque de género en los nidos para que “las niñas, los niños y ‘les niñes’” aprendan a respetar las diferencias.

La maestra, identificada como Denisse Aragón, mostró su indignación por la propuesta que Couto hizo al Minedu, así como el uso del denominado “lenguaje inclusivo”.

“Es por eso que es muy importante que en estos espacios se aprenda con amor a respetar las diferencias, a respetar a las niñas, los niños y ‘les niñes’. Por eso es importante que la Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Educación incluya explícitamente el enfoque de género y los derechos humanos”, dijo la recordada ‘Grace’ de ‘Al Fondo Hay Sitio’ en un video.

Al respecto, la profesora respondió enfurecida: “¿Quién te ha dicho a ti que no se le enseña amor y respeto?, claro que se les enseña a los niños amor y respeto, se les enseña igualdad se le enseña para eso valores pero no necesito incluir un lenguaje que no existe en el Real Diccionario de la Lengua Española como «les ñiñes» para educar a mis pequeños “.

La profesora resaltó que no necesita cambiar el lenguaje para que sus alumnos entiendan que deben respetar a las personas.

“Tú no me vas a decir cómo educar a mis pequeños, claro que no. Creo que hablo por la mayoría de las profesoras de educación inicial y primaria al decir que no necesito cambiarles un lenguaje para que ellos entiendan que tienen que respetar a todas las personas. Ubícate y regresa a tu planeta porque han hecho mal en darte un premio”, comentó.

Cabe indicar que Mayra Couto, estuvo hasta hace poco en el ojo de la tormenta por recibir un premio del Ministerio de Cultura para financiar su documental “Mi cuerpa, mis reglas”.

