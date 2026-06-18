La foto vikinga de la selección de Noruega, con los seleccionados mundialistas, incluido Erling Haaland, vestidos como sus antepasados nórdicos, es criticada por “progres” o reformistas que dicen ser de izquierda y viven muy bien del sistema.

Eso es “chovinista y excluyente”, dijo el periodista Markus Slettholm.

La profesora de religión Jane Haug Skjoldl denunció la foto como “hipermasculina y de extrema derecha”, y que los símbolos rúnicos en la camiseta de la selección de Noruega tiene elementos “típicos del lenguaje simbólico neonazi y fascista”.

¿Chovinistas?

El periodista Markus Slettholm publicó en el diario ‘Morgenbladet’ que esa imágenes vikingas son “chovinistas y excluyentes”.

Por su parte la investigadora Jane Haug Skjoldl denunció en ‘Klassekampen’ que las equipaciones de Noruega para el Mundial podrían considerarse “hipermasculinas y de extrema derecha”.

¿Neonazis?

Las camisetas de Noruega tienen inscripciones rúnicas en la espalda, y Skjoldl afirmó que algunos elementos son “desafortunados y típicos del lenguaje simbólico neonazi y fascista”.

“Hay temas mucho más importantes y complejos. No puedo permitirme perder el tiempo en esto”, dijo el seleccionador Stale Solbakken al ser preguntado por la controversia social.