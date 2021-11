La maestra Kandice Barber, de 35 años, aprovechó la entrega de premios en un evento escolar deportivo para tomar el celular de uno de sus alumnos y cargar toda su información en su cuenta de Snapchat y, posteriormente, empezar con su hostigante plan de acoso.

Según Clarín, los interminables mensajes con contenido sexual comenzaron el pasado 27 de septiembre del 2018 luego que la víctima notara “algo raro” en el primer acercamiento que mantuvo con la profesora.

El fiscal encargado de atender el caso, Richard Milne, reveló durante una audiencia que los mensajes poco a poco se “volvieron sexuales”.

Casada y con tres hijos en edad escolar, Barber era una maestra suplente en la Escuela Princes Risborough en Buckinghamshire (Reino Unido) hasta que fue despedida tras hacerse públicas las decenas de fotografías eróticas que enviaba a su alumno.

“Cuando estemos en clase, vamos a ver si nos ponemos lo más calientes posible sin que los demás se enteren”, escribió la maestra en una ocasión.

El abuso llegó a su fin un mes después, en octubre del 2018, luego que Kandice Barber utilizara su automóvil para llevar al estudiante hasta un área “privada” donde tuvieron relaciones sexuales. Según los investigadores, antes del encuentro, la mujer estuvo buscando en Google “buenas áreas aisladas”.

Pese a las pruebas, la docente continuó con su acoso y el caso llegó hasta las oficinas de varias comunidades escolares, provocando que los directivos de la institución tomaran cartas en el asunto y luego la propia justicia.

Aquí aparecen Kandice junto a su esposo, Daniel Barber, quien le expresó todo su apoyo durante la lectura de sentencia. (Foto: Daily Mail)

El rector de la Escuela Princes Risborough mantuvo una entrevista con el estudiante sobre lo ocurrido, pero este negó cualquier tipo de situación.

“Mentí porque ella me había dicho que podía estar embarazada de un hijo mío y entré en pánico. Les mentí a casi todos menos a mis amigos”, contó la víctima en marzo del 2019, tras la detención de Barber.

“Ella dijo que si yo la delataba, básicamente, me iba a derribar con ella. Yo estaba sorprendido: ‘¿me vas a acusar de violación?’, le pregunté. Obviamente me enojé y no hablé con ella después de eso”, agregó.

Según Daily Mail, la profesora recibió la visita de una trabajadora social y tras una extensa charla confirmó haber enviado una foto desnuda al chico.

“(Barber) Dijo que estaba pasando por una mala racha con su esposo, que estaba embarazada pero perdió al hijo, querían otro pero no estaba sucediendo. Las cosas se tensaron entre ella y su marido. El chico le había prestado atención, ella bajó la guardia y empezó a hablar con él”, dijo el fiscal Milne al jurado.

Kandice Barber fue acusada de tres cargos y sentenciada a seis años y dos meses de prisión.

