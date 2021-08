El trail runner catalán Kilian Jornet, famoso porque no se pone límites en sus aventuras, se jugó la vida en un desfiladero, al correr al borde de un abismo y ha colgado en sus redes sociales un espectacular video en el que graba con una GoPro.

Su nueva experiencia es correr por un estrecho y vertiginoso desfiladero sin tener miedo a la altitud. Eso sí, su esfuerzo y valentía valieron la pena porque las vistas son increíbles.

Kilian Jornet se la juega cada vez que sale a correr. El deportista de montaña es uno de los mejores del mundo en las carreras de ultra trail, pero además desarrolla una función pedagógica en sus videos y da consejos a quienes quieren imitarle.

Corre por este desfiladero, pero no se va al vacío.

El último video que ha subido a las redes sociales te mantiene en tensión por el riesgo que desprende. Jornet comparte casi un minuto con su cámara GoPro: muestra cómo corre al borde del abismo, por un estrecho sendero de piedras tan estrecho que parece imposible transitar por allí. Y encima a velocidad.

“¿Tienes un sendero favorito?”, se pregunta en el video en el que ofrece un consejo tan simple como esencial. “Parece muy lógico, pero nunca está mal recordarlo: el principal consejo para correr al aire libre es no caerse. Y si no estás seguro de tus capacidades, no vayas”, indica.