Una joven de 21 años publicó un video con la canción de Lizzo “Rumors”, acompañado de un texto que decía: “Escuché que te hiciste un tatuaje con el nombre de tu ex y terminaron una semana después”. La usuaria de TikTok reveló que se tatuó el nombre de su novio en letras gigantes sólo una semana antes de que se separaran.

Ashlyn Grace se dirigió a la aplicación de redes sociales la semana pasada para compartir una historia sobre la gigantesca inscripción.

Los seguidores de Grace inundaron la sección de comentarios, pidiendo ver el tatuaje con el nombre del novio con quien la chica rompió. La joven estuvo feliz de complacerlos, y en el clip siguiente, mostró la espalda para revelar el tatuaje.

“No se alarmen, es un poco grande”, dijo Grace segundos antes de la gran revelación.

Los espectadores quedaron atónitos con la palabra “ALEXANDER” que se extendía por la columna vertebral de Grace, desde la punta de su cuello hasta la cintura.

“¡No la fuente Times New Roman tamaño 48! ¡¿Por qué?!” exclamó un seguidor horrorizado.

“El tatuador que hizo esto debe ser enviado a una prisión federal”, intervino un espectador consternado.





Ofrecen ideas

Otros dijeron que Grace debería agregar el apellido de un famoso Alexander a la base del tatuaje para que ya no fuera una oda a un ex. Algunas sugerencias incluyeron a Alexander Graham Bell, Alexander Hamilton e incluso Alejandro el Grande.

Sin embargo, a pesar de atraer la ira de muchos de los 7.2 millones de personas que vieron el clip, Grace dijo que no se arrepiente en absoluto del tatuaje.

“Casi un año después y todavía no me arrepiento. Han pasado 11 meses, y todavía no tengo deseos de encontrar un artista que lo encubra”, afirmó sobre el tatuaje.

No está claro si Grace todavía se lleva bien con “Alexander” o lo ama u odia.