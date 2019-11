María del Carmen Carriedo Castillo, conocida Maca Carriedo, la conocida exconductora de Televisa, no descartó casarse con su novia, la actriz Paola Gómez.

En una entrevista a TV Notas, revista de México, señaló que está muy feliz por su relación con la actriz de 40 años y que ella se proyecta a tener un futuro con ella.

“La verdad es que estoy muy contenta, estoy muy feliz, es una tipaza que estará mucho tiempo en mi vida”, señaló al medio mexicano.

Y aunque dijo que le gustaría casarse con su pareja, no desea tener hijos.

Instagram Paola Gómez

“Seguramente sí (me quiero casar), pero no hago esos proyectos a largo plazo, estoy muy contenta y seguramente de seguir así, algo haré al respecto, aunque la verdad es que casarte no es sinónimo de estar feliz, solamente pienso en que estoy muy feliz en donde quiero estar y punto”, mencionó.

“No creo, porque si hubiera querido (tener hijos) ya me hubieran dado ganas; hasta ahorita no, tengo una familia espectacular con sobrinos y con eso estoy perfecta (...) No sé si un día me despierte y quiera, ya si quiero pues los tendré”, concluyó.

Maca Carriedo fue figura de Televisa en el programa matutino Hoy. Sin embargo, renunció por supuestos comentarios homofóbicos en su contra.