Como ya es de conocimiento público, la inseguridad ciudadana es uno de los problemas más grandes que enfrenta nuestro país, independientemente del distrito. Sin embargo, esta vez un video se ha vuelto viral en las redes sociales, donde un motorizado de delivery graba la ruta exacta de un particular pedido que tuvo.

Todo se dio a través de su cuenta oficial de TikTok, donde el ciudadano venezolano se adentró a las calles de Barrios altos y vivió una tensión que no imaginó, tal como lo cuenta él mismo.

“Cuando te toca entregar pedido por Barrios Altos y no sabes si seguir o devolverte”, señaló en la descripción del curioso video que ha generado opiniones divididas en la plataforma. “Protégeme señor con tu espíritu”, fue el coro que comenzó a cantar, para segundos después hacer un reporte desde donde se ubicaba. “Nos encontramos por Barrios Altos ¡Ay Dios mío! Yo busco unos pedidos más locos”, sostuvo el repartidor.

En ese sentido, las reacciones de los cibernautas no se hicieron esperar y muchos apoyaron el “temor” que sintió el repartidor, mientras que otros criticaron que, por ser extranjero, tome a la ligera un tema tan delicado como la inseguridad ciudadana.

“Ahí no se entra mano, mucho menos de noche”, “Ahí te voy San Pedro”, “Mi barrio, cualquier cosa gritas manito”, “Ya no es lo que era antes, todos los días paso”, “La fe lo es todo causa”, “Candela pura ese barrio mano”, “Dios te cuide”, “Me parece completamente desatinado”, “Claro, como no es tu país”, “Regrésate a tu país”, fueron algunos de los comentarios en redes.

TE PUEDE INTERESAR