A poco de dar la bienvenida a un Año Nuevo Lunar del Caballo 2026 pacífico y próspero, los habitantes de la ciudad Ho Chi Minh salen a las calles a disfrutar de los ambientes decorados y habilitados para las celebraciones en Vietnam.

Además de tomarse fotos al lado de las esculturas de caballos verdes en el parque en el área del proyecto del estadio Phan Dinh Phung, familias suben a ellos a sus niños que forman ordenada cola por montarse a los preciosos caballitos.

Fiesta nacional

En Vietnam, el Año Nuevo Lunar (conocido como Tết Nguyên Đán) de 2026 comenzará oficialmente el martes 17 de febrero de 2026.

El gobierno comunista de Vietnam ha aprobado un feriado oficial de 9 días, que se extenderá desde el 14 hasta el 22 de febrero de 2026.