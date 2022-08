Usan serpientes para tratar a víctimas de abusos sexuales [VIDEO]

Si pensaste que en materia de masajes ya estaba todo inventado, pues te equivocaste. Una mujer en Brasil ofrece una singular terapia con serpientes para tratar a las víctimas de abusos sexuales.

"¿Si puedes superar tu miedo a las serpientes, por qué no otra cosa que también te inspiró temor?", dice Sarah Zaad, una brasileña que se ha vuelto muy popular por este tipo de tratamiento que busca que las mujeres violadas superen todos sus temores.

"Me di cuenta de que las mujeres que han sido abusadas tienen muy baja autoestima. Se sienten culpables de lo que les sucedió. Se las arreglan para superar su miedo a las serpientes. ¿Y de ahí, cómo no superar también el miedo a un marido violento? Como terapeuta veo cómo el efecto puede ayudar a estas mujeres", dice Sarah que no cobra ni un sol por estos asombrosos masajes.

De acuerdo con la creadora, este masaje consiste en colocar serpientes sobre el cuerpo de los clientes. Con el movimiento de los reptiles se busca eliminar la tensión de los músculos y lograr un estado profundo de relajación.

"Cuando era más joven fui abusada. Casi me violaron. Fue muy difícil para mi. Pensé que era mi culpa. Me preguntaba si había hecho o dicho algo malo. Fui a un psiquiatra que me recetó medicación. Me sentía drogada todo el tiempo y no podía experimentar emociones entonces empecé a buscar terapias. Ninguna de ellas me hizo sentir la confianza suficiente para confiarle mis problemas. Entonces, conocí a Sarah", contó Thay Romao una víctima de abuso.

Las culebras no son venenosas y según los especialistas, además de activar la adrenalina a través del miedo, producen un impacto muy positivo en el metabolismo gracias a los suaves movimientos que realizan.

