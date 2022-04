Una tormenta cayó el pasado lunes en San Miguel de Tucumán, Argentina. Situación que provocó que algunas calles se conviertan en aniego. Un hombre de buena voluntad comenzó a ayudar a las personas a cruzar la calle, al inicio pidiendo una colaboración. Pero después impuso su propia tarifa. Todo quedó registrado en un video viral.

“Al principio cobraba la voluntad, y después 100 pesos por persona y 150 por moto. Se hizo como 15 viajes. Yo pensaba que era mentira, hasta que comenzaron a pagarle como se ve en el video”, contó el usuario que registró las imágenes en redes sociales al diario La Gaceta.

“Nosotros estábamos en la vereda porque no se podía pasar. Después vimos como él iba y volvía con las personas en medio de la calle. Por eso lo empecé a grabar. No trabaja el que no quiere”, añadió.

Otro capítulo + de @OnlyTucuman: un hombre ayudó a cruzar una calle convertida en río durante la tormenta a cambio de unos mangos. Al principio, a voluntad; después, $100 por persona y $150 a motos. Esto pasó ayer alrededor de las 19.30 en Bolivia y Maipú (capital). pic.twitter.com/WTbzTQY7s1 — Matías Auad ⚡ (@matiasauad_) April 12, 2022

Sin duda, las reacciones en redes sociales son divididas. Pues algunos internautas consideraron un pésimo acto el solo hecho de cobrar tras haber iniciado esto como un acto de solidaridad. Otros aseguran que aprovecho bien la oportunidad de conseguir dinero honradamente.