Es penoso ver a las prisiones con una amplia población penitenciaria adulta mayor.
Es penoso ver a las prisiones con una amplia población penitenciaria adulta mayor.

El número de ancianos en prisión en Japón se ha disparado en las últimas dos décadas porque, ante la falta de ingresos y cuidados, cada vez más optan por cometer pequeños delitos de forma deliberada para ser encarcelados.

En las cárceles de Japón encuentran lo que fuera no tienen: comida asegurada, atención médica y un techo, en una sociedad que envejece rápidamente y deja a muchos atrás, sobre todo ancianos sin familia, en la pobreza y el abandono.

Crisis

La crisis demográfica de Japón ya se refleja también en sus cárceles.

Ante la falta de ingresos y cuidados, algunos optan por cometer pequeños delitos y al ser encarcelados se sienten felices.

En las cárceles de Japón encuentran lo que fuera no tienen, en una sociedad que envejece rápidamente y deja a muchos atrás.