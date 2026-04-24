El número de ancianos en prisión en Japón se ha disparado en las últimas dos décadas porque, ante la falta de ingresos y cuidados, cada vez más optan por cometer pequeños delitos de forma deliberada para ser encarcelados.

En las cárceles de Japón encuentran lo que fuera no tienen: comida asegurada, atención médica y un techo, en una sociedad que envejece rápidamente y deja a muchos atrás, sobre todo ancianos sin familia, en la pobreza y el abandono.

Crisis

La crisis demográfica de Japón ya se refleja también en sus cárceles.

Ante la falta de ingresos y cuidados, algunos optan por cometer pequeños delitos y al ser encarcelados se sienten felices.

En las cárceles de Japón encuentran lo que fuera no tienen, en una sociedad que envejece rápidamente y deja a muchos atrás.