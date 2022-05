YouTube: Niño golpea a gato pero recibe una cuchara de su propia medicina [VIDEO]

Se vengó. Las cámaras de seguridad de un edificio captó el preciso momento en que un niño de tan solo cinco años le pegaba y golpeaba al gato de uno de sus vecinos.

Fastidiado del gato, el niño pequeño protagonizó un gresca con el minino que en un primer momento no se defendía y recibía el mal trato del menor, sin embargo como todo animalito terminó reaccionando y lo hizo de la peor manera.

Luego de unos cuentos golpes, el niño recibió una cucharada de su misma medicina cuando el gato reaccionó y terminó tirándose a su encina y rasguñando como se puede ver en el minuto 8 del video subido a YouTube.

Tras quedar registrado el maltrato del niño a este animalito, su abuela salió a su defensa, argumentando que solo tenía cinco años de edad; sin embargo sus padres lo castigaron y le quitaron sus DVDs. Además de enviarlo a su cuarto.

En tanto, el dueño del animalito reveló estar muy fastidiado con toda esta situación y que el pequeño debería ser castigado como se debe porque debe saber tratar a un animal. Además, defendió a su mascota y la reacción que terminó teniendo.

El video se encuentra en YouTube desde este 8 de septiembre y ya ha logrado ser reproducido más de 4 mil veces.

TURISTAS BAILANDO EN AEROPUERTO

El video de dos turistas esperando su vuelo en nuestro aeropuerto internacional Jorge Chávez se ha vuelto viral. Resulta que ambas esperaban por horas su ingreso al avión y no tuvieron mejor idea que terminar con el aburrimiento, bailando junto a una agrupación de cantantes folclóricos.

Como se puede ver en el video de YouTube, las turistas no dudaron en convertirse en el cuerpo de baile de la agrupación que tocaba en el pasillo del terminal. Lo gracioso de todo este episodio es la peculiaridad de sus pasos de baile, pues son muy graciosos.

“¡Son imágenes totalmente reales! ¡Decidimos que en lugar de sentarnos y esperar por nuestro avión en el aeropuerto de Perú bailaríamos toda la noche! Ir al minuto 2:15 y esperar un par de segundos … es un momento épico!”, es la descripción que acompaña el video subido a YouTube.

El video subido en esta red social se convirtió en viral cuando las turistasdecidieron compartirlo a sus amigos. Horas después, el material se viralizó, por lo que ha sido reproducido más de 7 mil veces desde el 2 de agosto. Además cuenta con 37 "Me gusta" y 2 "No me gusta".

El video de Youtube también cuenta con 12 comentarios cuyos usuarios se mofan del baile de las turistas pero resaltan la belleza de nuestra música peruana.

Mujer quiere llegar a pesar 450 kilos para cumplir con esta fantasía sexual [FOTOS]

Facebook: Niña sorprende a todos con espectacular discurso feminista [VIDEO]

YouTube: Valiente gato pone en su sitio a cinco perros callejeros [VIDEO]

Récord Guinness: Conoce las 10 proezas más extrañas del año pasado