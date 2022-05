YouTube: Novia se deja tocar los senos en su boda por esta "loca" razón [VIDEO]

De locos. En China, una novia permitió que sus invitados le tocaron los senos para recibir una contribución económica a fin de poder solventar su luna de miel. El curioso acto fue grabado por los invitados y uno de ellos no dudó en subido a la red soscial de YouTube.

Como muestra las imágenes de YouTube, los asistentes del matrimonio, entre varones y mujeres, hacen cola detrás de la mujer vestida de blanco para tocar sus pechos. En tanto la recién casada recibe muy feliz el dinero que le dan y hasta toma la cabeza de unos de los invitados y roza su rostro con sus senos.

¿De qué se trata este acto? Según el Diario de New York, en China y en otros países asiáticos, se tiene la costumbre de hacer este tipo de rituales para que la pareja tenga los recursos económicos suficientes para su luna de miel.

Lo cierto es que el video se ha viralizado en las redes sociales y aunque en YouTube fue subido el 30 de agosto, recién los cibernautas lo han visto. A la fecha, el material tiene más de un millón de reproducciones, 200 "Me gusta" y 26 "No me gusta".

MIRA ESTO:

YouTube: Terrible accidente de una niña en centro comercial consterna en redes [VIDEO]

Facebook: Ratero dispara a cristianas pero falla por ¿el poder de la oración? [VIDEO]

Zoológico invita a votar en internet por nombre de un panda bebé

YouTube: Elefante se lanza a un lago para salvar a su cuidador [VIDEO]

Facebook: Mira cómo se vuelve un vestido dejado en el Mar Muerto por 2 años [FOTOS]