5 famosos peruanos que se declararon gay oficialmente

"Portada histórica", así han calificado varios personajes de la farándula y líderes de opinión la portada de la revista Somos, que tiene como protagonistas a Rodrigo González y su novio, Sean Rico, con motivo del Día Internacional contra la Homofobia, que se celebró el 17 de mayo.

“Estoy muy feliz de ser parte de la primera portada en la historia de la revista COSAS de una pareja del mismo sexo. Fue hecha con mucho amor para los que me quieren y los que no. Felicito y agradezco a la revista COSAS que al igual que yo apuesta por un país libre, tolerante e igualitario #unioncivilya”, escribió Rodrigo González en su Instagram.

Recordemos que, a través de su cuenta de Facebook, Rodrigo González confirmó que era homosexual en abril del 2015. "No pude estar en ese gran aporte para mi país. Pero no me perdono ante ustedes no evidenciar lo que ustedes ya saben. El amor y la unión no se mendiga se exige. #unioncivilya", escribió 'Peluchín', después de la marcha a favor de la aprobación del proyecto de unión civil.

En marzo del 2015, Ricardo Morán también utilizó sus redes sociales para dar la noticia. “Soy peruano, y homosexual desde el día en que nací, hecho así por la naturaleza. Nada ni nadie me ‘volvió’ homosexual”, escribió en su Twitter en apoyo a la unión civil.

Soy peruano, y homosexual desde el día en que nací, hecho así por la naturaleza. Nada ni nadie me "volvió" homosexual. #UnionCivilYA

— Ricardo Morán (@RicardoMoran) 10 de marzo de 2015

Yo peleo por el matrimonio igualitario y la #unioncivilya es el primer paso en ese camino.

— Ricardo Morán (@RicardoMoran) 10 de marzo de 2015

“Lamento que la jurisprudencia se base en cuestiones religiosas. Si pago mis impuestos, quiero que la ley me permita acceder a lo mismo. Yo felicito a Ricardo Morán, ha compartido algo de su vida privada y merece respeto”, dijo Ernesto Pimentel en marzo del 2015.

Ernesto Pimentel también es una de las figuras que ha confesado abiertamente su homosexualidad. “Yo no me sentía avergonzado de mi historia, si no de no poderle decir a la gente que tenía un problema de salud”, dijo tras confesar que era portador del virus de VIH.

Mauricio Fernandini también confesó abiertamente su homosexualidad en una entrevista con Carla García y Beto Ortiz, en radio capital. “Me han preguntado: ‘Tío tu eres gay’, y honestamente hay diez segundos de silencio. ¿Qué le respondo? Sí, yo soy gay, porque finalmente creo que la verdad nunca te va a resultar ofensiva”, dijo el conductor de 20 Lucas.





Por su parte, Beto Ortiz fue uno de los primeros personajes de la farándula peruana en confesar abiertamente su homosexualidad. El periodista y escritor reveló esta información en el 2002.

“(Yo salí del closet) cuando ser gay no era cool. Era algo que no pasaba en el Perú, pasaba en el extranjero. Yo salí del closet para las cámaras en una entrevista que me hizo Carlos Espá para Cuarto Poder (2002) y nadie lo recuerda”, dijo en entrevista con Henry Spencer.

