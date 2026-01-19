El verano representa uno de los periodos de mayor demanda para miles de pymes y emprendimientos en el país. En esta temporada, mantener el inventario bajo control es elemental para evitar quiebres de stock, retrasos y ventas perdidas.

La digitalización se ha convertido en una aliada clave: según el Sondeo de Adopción Digital de Movistar Empresas, las pymes que digitalizan sus procesos incrementan sus ventas en 27% y mejoran su productividad en 25%.

“La digitalización ya no es una opción, sino una necesidad para los negocios que buscan responder a la demanda del verano. Contar con procesos automatizados, inventarios actualizados y un cumplimiento tributario más simple gracias a la integración de Bsale con el SIRE de SUNAT permite a las pymes enfocarse en vender y no en resolver trámites”, señala Carla Follegatti, Country Manager de Bsale en Perú.

En este contexto, es importante conocer los cinco pasos esenciales para que las pymes digitalicen su inventario y aseguren una operación ágil durante toda la campaña de verano:

1. Centralizar el control de inventario.- Registrar todas las entradas y salidas en un solo sistema evita la duplicidad de datos, permite conocer el stock real al instante y reduce los riesgos de quiebre en los productos más demandados.

2. Implementar alertas automáticas de stock.- Contar con notificaciones de productos próximos a agotarse ayuda a reponer a tiempo y evita perder ventas por falta de disponibilidad en días de alta demanda.

3. Sincronizar ventas e inventario en tiempo real.- Digitalizar las ventas, tanto físicas como online, permite mantener los niveles de stock actualizados al momento y tomar decisiones rápidas sobre reposiciones o redistribución de productos.

4. Automatizar la documentación tributaria.- La integración con el SIRE de SUNAT facilita el envío automático de libros electrónicos y registros, eliminando tareas manuales, reduciendo errores y acelerando el cumplimiento de obligaciones tributarias.

5. Analizar los movimientos para optimizar compras.- Contar con reportes digitales permite identificar qué productos rotan más, cuáles se venden menos y qué fechas concentran mayor demanda, asegurando decisiones de compra más estratégicas durante toda la temporada.

Finalmente, digitalizar el inventario le da a las pymes y emprendedores la tranquilidad de saber que todo está bajo control, incluso en los meses más movidos. Con procesos simples y ordenados, pueden dedicar más tiempo a sus clientes y menos a los contratiempos.