El mundo de la moda está lleno de reglas y se cree que estas deben ser seguidas a pie de la letra para conservar el buen estilo a través de los años. Sin embargo, todo evoluciona y actualmente la mejor norma a seguir es ser una misma sin importar la edad.

En ese sentido, le presentamos cinco reglas impuestas para mujeres a partir de los 40 años que debe olvidar por completo.

1. No es apropiado usar escote

¡Para nada! No hay edad para derrochar feminidad y mostrar un poco de piel. A lo contrario que muchos creen, usar escote es la mejor forma de lucir bien en la etapa adulta. Eso sí, recuerde que este no debe ser muy profundo para no caer en la vulgaridad.

2. El negro envejece más de la cuenta

Se dice que este color suma muchísimos años a partir de los 35, ya que endurece las facciones de quien lo usa. Aunque en parte esto es cierto, no es un color prohibido en su guardarropa. Lo único que debe hacer es combinar texturas y usar los accesorios adecuados para verse más elegante que nunca.

3. Olvídese de las prendas rojas

No lo haga. El rojo es uno de los colores más llamativos y seductores que existen. No tema en arriesgarse usando este color y arme ‘looks’ impactantes como toda una fashionista. La harán lucir poderosa.

4. Lentejuelas son solo para jóvenes

¿Según quién? Olvide por un momento el estampado de animal print y anímese por el tejido de lentejuelas, excelentes para noches de coctel o cenas navideñas. Además, puede usar estas prendas en tonalidades neutras durante el día para brillar sin exagerar.

5. Denim está totalmente prohibido

Olvídese de esta idea. Las prendas de mezclilla siempre están de moda y no importa la edad que tenga siempre le quedará estupendo. Además, es bastante cómodo, versátil y capaz de quitar unos años de encima. Hay infinidades de opciones para combinar.