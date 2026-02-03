Por décadas, las pirámides nutricionales se han enfocado casi exclusivamente en el control del peso y la salud cardiovascular. Sin embargo, el Instituto Latinoamericano de Ginecología (ILAGINE) marca un hito en la medicina preventiva en el país al presentar la “nueva pirámide de la salud íntima”, un esquema diseñado específicamente para proteger el ecosistema vaginal y regular el sistema endocrino femenino.

De acuerdo con el Dr. Cristian Hidalgo, la alimentación tradicional en el Perú, alta en carbohidratos refinados y azúcares, está directamente relacionada con el incremento de casos de candidiasis crónica y vaginosis bacteriana.

No podemos separar lo que comemos de nuestra salud ginecológica. El azúcar es el combustible preferido de los hongos, mientras que la falta de probióticos debilita nuestra primera línea de defensa: los lactobacilos, explica el especialista.

Los pilares del nuevo modelo

La propuesta de ILAGINE reordena las prioridades alimenticias, situando la hidratación y los reguladores del pH en la base, y desplazando los productos procesados al vértice de exclusión.

Base de hidratación y pH: El agua es el componente esencial para mantener la lubricación de las mucosas y la eliminación de toxinas. Se recomienda el consumo de agua con cítricos para favorecer un pH ligeramente ácido, ideal para la protección vaginal. Probióticos y Prebióticos: Alimentos como el kéfir, el yogur natural (sin azúcar) y fibras vegetales (espárragos, alcachofas) son fundamentales para “poblar” el organismo de bacterias beneficiosas que migran del intestino a la zona íntima. Grasas saludables y Omega-3: El uso de sacha inchi, palta y frutos secos es vital para la producción hormonal y la reducción de la inflamación sistémica, clave para mujeres con periodos dolorosos o en etapa de menopausia. Antioxidantes y Zinc: Los frutos rojos y las semillas (calabaza y girasol) aportan los micronutrientes necesarios para la regeneración del tejido y la inmunidad local.

Un cambio de paradigma en el Perú

La salud íntima femenina sigue siendo un tema rodeado de tabúes, lo que lleva a muchas pacientes a automedicarse con óvulos o antibióticos que, a largo plazo, barren con la flora protectora. ILAGINE propone que la “receta” comience en el supermercado.

En el Perú tenemos superalimentos como la maca y semillas ricas en zinc que son aliados potentes de nuestras hormonas. Esta pirámide no es una dieta para bajar de peso, es un sistema de defensa biológica, añade el Dr. Hidalgo.

El Instituto Latinoamericano de Ginecología hace un llamado a las mujeres a observar su ciclo y sus síntomas (flujo, olor, sensibilidad) como señales directas de su nutrición, promoviendo una consulta ginecológica integral que incluya el asesoramiento dietético.